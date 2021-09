Raketa Falcon 9 by 14. nebo 15. září měla vynést do vesmíru loď Crew Dragon se čtyřmi turisty. Mise se nazývá Inspiration4. Falcon 9 se pro tyto účely již nachází na startovací rampě. Pokud vás tento let zajímá více, rozhodně by vám na Netflixu neměl uniknout dokumentární seriál Odpočítávání: Vesmírná mise Inspiration4.