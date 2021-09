Čtveřice evropských výrobců raket by ráda vybudovala v Severním moři plovoucí kosmodrom. Plán se zamlouvá taktéž německé exekutivě, která by jej ráda často používala. Pokud vše půjde podle plánu, první rakety by z této plošiny mohly vyletět k nebesům už v roce 2023. Evropským společnostem by se něco podobného jistě zamlouvalo, jelikož v současné době nejčastěji startují z Bajkonuru, Francouzské Guyany nebo z ramp patřícím USA.