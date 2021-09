Vyzkoušeli jsme si Google Maps Live View na iPhone, jednu z nejzajímavější funkcí všech dob

Funkci, kterou majitelé Androidu znají z Google Maps již nějaký ten pátek konečně začal Google testovat také v rámci iOS. Pokud patříte do vybrané skupiny uživatelů, pak se vám v rámci Google Maps v oblasti, které mají dobré pokrytí Street View, zobrazí ikonka Live View. Tato ikona se zobrazí v momentě, kdy máte aktivní polohové služby, máte jeden z novějších iPhonů a taktéž zvolíte možnost navigace na nějaké místo, přičemž musí být celá trasa mezi vámi a daným místem dostupná také pro Street View. Právě na fotografických mapách Street View je funkce Live View zcela závislá a bez nich není k dispozici.

Jakmile splňujete veškeré podmínky a patříte mezi skupinu, které je umožněno funkci vyzkoušet, můžete aktivovat pomocí ikony v levém dolním rohu mapy funkci Live View. Následně stačí telefon zvednout tak, aby byl ve vertikální poloze vůči zemi. Mapa se automaticky přepne a vy vidíte pomocí fotoaparátu to, co se odehrává před vámi a pomocí AR jsou před vás promítány šipky a ukazatele, které vám pomohou najít cestu. Jedná se v podstatě o obdobu HeadUp displeje, který znáte z vozů, ovšem s tím rozdílm, že zde funguje rozšířená realita.

Aby bylo vše co nejbezpečnější a vy jste nechodili nebo nedej Bože neřídili s telefonem před obličejem, pak funkce funguje jen v případě, kdy stojíte nebo se pohybujete opravdu velmi pomalou rychlostí. Jakmile se rozejdete, displej zčerná. V dolní části obrazovky pak máte stále možnost vidět mapu a orientovat se tak nejen podle rozšířené reality, ale i podle samotné mapy. Čas od času se však může stát a od toho jsme v beta verzi, že zkrátka nevidíte žádné virtuální cedule, které vás navigují na místo a funkce ne úplně správně funguje. Mě osobně se to stalo v Chamonix, kde se mi poprvé možnost využití Live View zobrazila, ovšem neukazovala to, co bych si představoval. V rámci Bratislavy již vše funguje tak, jak má.

Jedná se o zajímavou funkci, kterou oceníte zejména tam, kde jste nikdy nebyli – jedná se typicky o velké město, kde musíte kvůli horšímu signálu GPS ujít pár desítek metrů, než zjistíte, že jdete skutečně správným směrem. Na druhou stranu má tato funkce skvělý potenciál a dovedu si ji za pár let představit jako průvodce, který nám o dané lokaci, budově nebo například náměstí řekne vše, co chceme slyšet a bude stačit namířit telefon tam, kam se zrovna díváme. Extra velkou pomoc tak aktuálně s navigováním nečekejte, spíše můžete ušetřit pár kroků v momentě, kdy se teprve chystáte k cíly vyrazit.