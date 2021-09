Nejbizardnější doplněk pro iPhone? Náhlavní držák telefonu za 1999$

Jaká je nebizardnější věc, která vás napadne jako doplněk k vašemu telefonu? Za nás jednoznačně vychytávka od společnosti Mocap, která nese označení M2 Mocap Helmet a slouží jako držák iPhonu nebo GoPro, pomocí kterého budete mít svůj telefon vždy přímo před obličejem. Pokud se vám zdá tato věc již tak dost zvláštní a šílená, pak věřte, že vše může zajít ještě dál a to díky příslušenství jako jsou například LED diody, sloužící k osvětlení vašeho obličeje. Jestli se vám ještě pořád zdá, že to není dost zvláštní doplněk k iPhone a na bizardnosti přece jen něco chybí, pak je to možná cenovka. Onu vychytávku totiž nabízí společnost Mocap za cenu 1999$. Ne, skutečně jsme se neskli o jednu ani dvě cifry, ale v přepočtu za tuto helmu s držákem na iPhone zaplatíte přes 43 000 Kč.

To, co působí jako nejbizárdnější věc, kterou jste kdy mohli vidět, je ve výsledku jeden z nejužitečnějších pomocníků pro tvůrce videoher a animací. V nejnovějších hrách a animovaných filmech se totiž řeší veškeré detaily a díky M2 Mocap Helmet mohou animátoři snímat pohyb tváře, očí nebo například rtů při všem, co vás jen napadne. Postavy se tak ve hře chovají doslova od hlavy až po patu tak, jak se chová skutečný člověk. Když vyskočíte, tváříte se jinak a vaše oči se dívají jinam, než když jen stojíte. Když mluvíte, veškeré mimické svaly neustále pracují a váš výraz se každou vteřinu mění. Právě to je možné pomocí iPhone Mocap Helmet zachytit a následně převést do animací.

Obrovská výhoda a to, za co si autoři nechávají zaplatit na první pohled absurdní částku totiž spočívá v dokonalé fixaci telefonu nebo GoPro k vaší hlavě. Je jedno, co děláte – kamera zkrátka stále snímá vaši tvář a to i při těch nejvíce akčních scénách, které se používají při motion capture pro snímání detailních pohybů kaskadérů, jenž slouží jako předlohy pro postavy ve hrách. Technologie snímání obličeje nese název Facial performance capture a setkáváme se s ní ve hrách v posledních zhruba dvou letech, kdy si můžeme čím dál tím víc všímat toho, že se postavy tváří tak, jak bychom to očekávali v reálném světě. Právě na snímání těchto výrazů se pak používá Mocap Helmet.