Starlink v ČR: Víme, kdy u nás zřejmě odstartuje Muskův “vesmírný” internet

Fanoušci “vesmírného” internetu Starlink budou mít zřejmě již za pár dní důvod k radosti. V databázi Českého telekomunikačního úřadu se totiž podařil objevit záznam o oznámení startu provozu této extrémně zajímavé technologie na území České republiky. Jako první upozornil na tento objev uživatel @zajdee na Twitteru.

1. 9. 2021. Tak přesně od tohoto dne bychom měli být na území Česka alespoň podle informací z databáze schopni přijímat internet od Starlinku. Aby to bylo možné, je nicméně potřeba poměrně velká počáteční investice ve výši 499 dolarů, za kterou od Starlinku dostanete satelit a router, přičemž předobjednávky na našem území běží již relativně dlouho. Hlavní výhodou Starlinku je pak to, že by měl být zjednodušeně řečeno poměrně rychlý de facto kdekoliv – tedy i na těch nejodlehlejších místech. Internet totiž bude vysílán z družic poletujícími nad našimi hlavami, čímž bude zajištěno skvělé pokrytí. Zajímá-li vás, o jakých hodnotách se v současnosti bavíme, je to v průměru 100 Mb/s. Postupem času chce ale Musk rychlost internetu výrazně zvedat a tím jej tak učinit atraktivnější. Relativně nedávno hovořil například o stabilních 300 Mb/s, které by dle něj neměly být příliš vzdálené – záležet bude hlavně na schopnosti jeho firmy dostávat do vesmíru další a další satelity.