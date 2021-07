Ruský modul vychýlil Mezinárodní vesmírnou stanici

Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) se potýká s potížemi. Ve čtvrtek dorazil k ISS ruský vesmírný modul Nauka (Veda). Chvíli po úspěšném připojení se ale zažehly trysky, které ISS vychýlily o 45 stupňů. Nejedná se o žádnou katastrofu, nicméně kvůli tomuto problému byl odložen dnešní plánovaný start kosmické lodě společnosti Boeing zvané Starliner, jež měla na ISS zakotvit. Tento let byl odložen minimálně do 3. srpna Na každý pád posádce ISS podle NASA nehrozilo žádné nebezpečí a ISS se již podařilo vrátit do původní polohy.