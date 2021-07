Spotify hlásí prudký nárůst nových předplatitelů

Spotify udělalo za rok kus práce. Počet platících uživatelů se totiž zvýšil o přibližně 20 %, a to z 138 milionů v minulém roce na současných 165 milionů. Počet uživatelů, kteří Spotify používají alespoň jednou do měsíce, se zvýšil z 299 milionů na 365 milionů. Tržby se pak meziročně zvýšily z 2,15 miliardy na 2,33 miliardy. Zisk z reklam narostl o 110 % na 275 milionů eur. I přes skvělá čísla ale služba hlásí v druhém čtvrtletí ztrátu 20 milionů eur. I tak je to ale lepší než před rokem, kdy ztráta činila 356 milionů eur.