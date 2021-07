Proč se aplikace v iOS 15 a macOS Monterey spouští rychleji než v předešlých OS

Apple se u svých systémů snaží každoročně kromě nových funkcí přinášet i nejrůznější optimalizace zrychlující jejich některé části. Přesně takové vylepšení si ostatně přichystal i pro letošní verze OS, které kromě řady novinek dočkají i rychlejšího spouštění aplikací. Jak toho Apple docílil?

Fotogalerie iOS 15 1 iOS 15 2 iOS 15 3 iOS 15 7iOS 15 +16 Fotek iOS 15 8 iOS 15 9 iOS 15 10 iOS 15 11 iOS 15 12 iOS 15 13 iOS 15 14 iOS 15 15 iOS 15 16 iOS 15 17 iOS 15 18 iOS 15 19 iOS 15 20 iOS 15 21 iOS 15 22 Vstoupit do galerie

Na rychlejší start aplikací a to jak těch nativních, tak stažených z App Store se zaměřil v posledních dnech i bývalý vývojář Applu Noah Martin, který se nyní o své poznatky podělil na svém blogu. Detailně jeho zjištění rozebírat nebudeme, jelikož je dost technického rázu a pro méně technicky znalé uživatele by bylo zřejmě nestravitelné. Obecně se ale dá říci, že zrychlení spouštění aplikací v iOS 15 a macOS Monterey je kombinací optimalizace stávajících softwarových řešení, oprav chyb, které dříve způsobovaly pomalejší starty a nasazení nových řešení zejména u správy RAM paměti. Změněno bylo konkrétně načítání částí aplikací, které bylo dříve řešeno jednotlivě a tedy odděleně, zatímco nyní je RAM schopna načítané části aplikaci “propojovat” do řetězců, čímž šetří systémy čas.

Jelikož jsou nové operační systémy teprve v rané fázi beta testování, nemusí být rychlejší načítání aplikací až tak patrné. Apple však bude na optimalizaci pracovat zcela určitě až do vydání veřejné verze nových systémů, takže je takřka 100% jisté, že po přechodu z veřejného iOS 14 na iOS 15 určité zrychlení pocítíte.