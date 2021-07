Dezinfekce smartphonu by neměla být v době koronaviru podceňována. Jaké jsou možnosti?

Komerční sdělení: Máme to v rukou každý den, většina z nás si nedovede představit, co by si bez něj počala. Vytáhneme ho na nejrůznějších místech, ať už je to v autobuse, tramvaji, práci, ve škole nebo dokonce v čekárně doktora. Možná si to ani neuvědomujeme, ale nespočet bakterií a virů se dostane do našeho telefonu, což představuje vysoké riziko infekce v současné situaci. Proto vám poradíme, jak telefon důkladně vyčistit, ať už svépomocně nebo profesionálně, aby se snížilo riziko infekce.

Věděli, jste, že displej mobilního telefonu má až 7x více nečistot a bakterií než je na záchodovém prkýnku? A pokud je nosíte v kožených obalech, až 17krát více mikrobů. Tohoto výsledku bylo dosaženo v roce 2018, jak vyplývá z průzkumu hygienické společnosti Initial Washroom Hygiene.

Příčinou množení mikrobů je pravděpodobně skutečnost, že lidé nosí své mobilní telefony v kapse, kde je teplo, což je pro množení bakterií a virů živnou půdou. Například virus SARS-CoV-2 může pojmout až 96 hodin na povrchu telefonu.

Podle studie společnosti Dscout se typický uživatel svího mobilního telefonu dotýká až 2617x za jediný den, existují také extrémy, asi 10% uživatelů více než 5400x.

Rutinní čištění telefonu doma

Před čištěním doporučujeme mobilní telefon vypnout. Nejprve si důkladně umyjte ruce a vyjměte telefon z pouzdra / obalu. Doporučuje se používat dezinfekční prostředky na bázi izopropanolu, vždy aplikovat přípravky na papírový ručník nebo hadřík z mikrovlákna, nikdy přímo na zařízení.

Pak důkladně dezinfikujte displej, boky a zadní stranu mobilního telefonu, nezapomeňte na záhyby a samozřejmě ochranný kryt / pouzdro telefonu. Na těžko dostupných místech můžete použít starý kartáček na zuby s jemnými štětinami, na který aplikujete malé množství přípravku na bázi izopropanolu. Doporučujeme provádět tento postup každý den.

Důkladné čištění

Existuje také metoda důkladné dezinfekce pomocí germicidního zdroje. Jedná se o zařízení, které se používá k dezinfekci povrchů a vzduchu pomocí ultrafialového záření (záření vlnové délky 253,7 nm, patří do oblasti UV-C). Je schopen velmi efektivně a rychle zničit bakterie, a tím chránit lidi před možnými infekcemi a nemocemi.

Používá se také ve zdravotnictví, například pro sterilizaci operačních sálů, čekáren, laboratoří… Nicméně, buďte velmi opatrní při práci s touto metodou dezinfekce vašeho mobilního telefonu, protože toto záření je vysoce škodlivé a má negativní účinky na lidské tělo a rostliny. Dokonce i malá dávka může způsobit zánět spojivek, když je zasaženo oko.

Můžete si koupit germicidní lampu s ochranným krytem. Ochranný kryt zaručí vaši bezpečnost před UV-C zářením a lampa vás důkladně zbaví všech virů a bakterií, nejen na vašem mobilním telefonu, ale také na klíčích, špercích, malých nástrojích a předmětech.

Pokud máte obavy o své zdraví a nechcete riskovat použití takového zařízení doma, ve servisu váš mobilní telefon vydezinfikují bez problémů. Trvá to asi 10 minut a pak můžete bezpečně pokračovat v používání zařízení.

Častá a zejména pravidelná dezinfekce mobilního telefonu je velmi důležitou prevencí, zejména v okamžiku pandemie koronaviru. Odborníci na veřejné zdraví doporučují preventivní dezinfekci telefonu alespoň dvakrát denně.

Apple radí svým zákazníkům, aby své telefony vyčistili hadříkem z mikrovlákna a mýdlovou vodou. Podle odborníků je však vhodnější použít dezinfekční navlhčené ubrousky.