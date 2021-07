Applu unikly názvy všech letošních iPhonů

Pokud jste v předešlých dnech, týdnech či měsících přemýšleli nad tím, zda se letos dočkáme iPhonů 12S či 13, dnes se konečně dozvíte uspokojivou odpověď. Asijskému portálu Economic Daily News se totiž podařilo od jeho vysoce postavených zdrojů přímo z dodavatelského řetězce Applu zjistit, že se letos dočkáme dle očekávání iPhonů 13 – konkrétně pak modelů 13 mini, 13, 13 Pro a 13 Pro Max. Od řady S se tedy Apple pravděpodobně navždy odkloní, jelikož je to za posledních pár let již její několikáté vynechání.

Makety iPhonů 13 makety iPhone 13 4 makety iPhone 13 3 makety iPhone 13 2 makety iPhone 13 1 Vstoupit do galerie

Ačkoliv se o letošní generaci iPhonů prakticky od počátku hovořilo jako o iPhonech 13, relativně nedávno jí začali přední světoví leakeři čím dál častěji označovat jako 12S, jelikož měl Apple o tomto označení uvažovat a co víc, být k němu i poměrně značně nakloněn. Že by se jednalo o vhodné označení navíc naznačovaly i nejrůznější uživatelské průzkumy, ze kterých jasně vyplynulo, že kvůli averzi k číslu 13 by mnozí jablíčkáři označení 12S upřednostnili. Zdroje Economic Daily News ale nyní přišly s tím, že má Apple v označení novinek již jasno a novinky budou skutečně “třináctkami”. Jedním z hlavních důvodů pro toto rozhodnutí může být snaha Applu udržet svou produktovou nabídku co možná nejpřehlednější, což se mu díky udržení stejného názvosloví již několikátý rok po sobě vcelku zdárně podaří.