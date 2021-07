Jeff Bezos vezme do vesmíru nejstaršího člověka v historii

Již 20. července letošního roku, tedy za necelé tři týdny se vydá Jeff Bezos spolu se svým bratrem Markem na palubě lodě New Shepard na hranici vesmíru. Na palubě zařije posádka na tři minuty stav beztíže a bude se jednat o první komerční let projektu Blue Origin, který založil právě Jeff Bezos, nejbohatší muž světa stojící za online obchodem Amazon. Kromě bratrů Bezošů se letu zúčastní také bývalá americká pilotka Wally Funk, která se stane ve svých 82 letech nejstarším člověkem letícím do vesmíru. Vtipné je, že Wally funk je zároveň i nejmladší čena, která se účastnila v 60. letech programu pro let do vesmíru.