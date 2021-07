F1 vs Bugatti Chiron: jak dopadne nejrychlejší vůz světa proti F1

Nejvyšší rychlost kterou jsem jel je okolo 320 km/h, největší zrychlení pak něco málo pod tři vteřiny a už při těchto hodnotách vám tuhne krev v žilách. Jsou to však směšné hodnoty oproti tomu, jaké rychlosti dosahuje F1 nebo takové Bugatti Chiron. Právě jedno z nejrychlejší a nejdražších aut světa si to rozdalo ve zrychlení s F1 a to s legendárním monopostem, RB17, který jste měli možnost vidět v uplynulých měsících v ČR a SR. Jak takový závod dopadl se můžete podívat v následujícícm videu.