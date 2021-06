Čínský Envision by rád v severní Francii investoval dvě miliardy eur a postavil novou továrnu na automobilové baterie. Ty by měly být následně dodávány Renaultu. Pokud se tak skutečně stane, mohlo by v této oblasti vzniknout do osmi let celkem 2500 pracovních míst. Tato továrna by byla další v severní Francii, neboť továrnu na autobaterie už zde chce stavět Stellantis.