V posledních týdnech se na našem magazínu neustále věnujeme novým operačním systémům, které Apple nedávno představil na vývojářské konferenci WWDC21 – ostatně jako každý rok. Letos jsme se dočkali představení iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15. Samotná prezentace, kterou si Apple představil, byla letos lehce zmatečná, což mohlo vyvolat pocit toho, že je novinek pomálu. Nakonec se však ukázalo, že je pravdou opak a novinek je více než se mohlo na první pohled zdát. Pojďme se společně v tomto článku podívat na další novinku z iOS 15.

iOS 15: Jak aktivovat naplánované souhrny oznámení

Apple se letos u iOS 15 zaměřil také na funkce, které mají zvýšit vaši produktivitu. Dočkali jsme se tak například představení nového režimu Soustředění, ve kterém můžete provést deaktivaci oznámení z vybraných aplikací či od vybraných lidí. Kromě toho ale došlo také k vylepšení notifikací jako takových. Nově si totiž můžete aktivovat naplánované souhrny oznámení. Díky naplánovaným souhrnům vám z vybraných aplikací nebudou chodit oznámení okamžitě. Namísto toho se zobrazí až v určitou hodinu, a to v rámci souhrnu, společně s ostatními oznámeními. Aktivaci této funkce provedete následovně:

Prvně je nutné, abyste se na vašem iPhonu s iOS 15 přesunuli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte níže, kde vyhledejte a rozklikněte kolonku s názvem Oznámení,

Na další obrazovce pak nahoře otevřete řádek Naplánovaný souhrn.

Dále je nutné, abyste funkci Naplánovaný souhrn pomocí přepínače aktivovali.

Pomocí výše uvedeného postupu lze na iPhonu s iOS 15 aktivovat naplánované souhrny oznámení. Po aktivaci je samozřejmě nutné, abyste si nastavili, kolik souhrnů denně vám má chodit a samozřejmě kdy by měly chodit. Zároveň si také musíte zvolit, které aplikace, potažmo oznámení z nich, mají být do souhrnu zakomponována. Po úspěšném nastavení už si můžete být jistí, že vám z vybraných aplikací nebudou chodit během dne upozornění. Namísto toho je najdete v souhrnu oznámení, který se vždy v nastavený čas objeví v oznamovacím centru. Pokud jste naplánované souhrny oznámení ještě nikdy neaktivovali, tak by se vám měl zobrazit jednoduchý průvodce.