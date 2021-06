Pokračování The Legend of Zelda: Breath of the Wild má gameplay záběry

The Legend of Zelda: Breath of the Wild zřejmě platí za nejpovedenější hru na konzoli Nintendo Switch. Tento titul je s námi již nějaký ten pátek. Před rokem pak bylo oznámeno pokračování, ovšem poté jako by se po hře slehla zem. Nintendo ale na letošní E3 ukázalo gameplay záběry. Hráči se mohou přirozeně těšit na nové schopnosti, lokace či vylepšenou grafiku. Hra by měla vyjít někdy v příštím roce. Hráli jste tento díl Zeldy?