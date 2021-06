Netflix pracuje spolu s Ubisoftem na animovaném seriálu The Splinter Cell

V poslední době je zfilmování her velmi populární. Do tohoto se nyní pouští i Netflix, který s Ubisoftem pracuje na animovaném seriálu The Splinter Cell. Fanoušci této herní série ale radostí neskáčou, neboť poslední hra z této série vyšla před dlouhými osmi lety. Kdy se hry dočkáme dosud není známo. Informaci přinesla facebooková skupina Netflix Cz + SK Fans.