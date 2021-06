Součástí operačního systému iOS i iPadOS je již delší dobu funkce, pomocí které si můžete změnit velikost písma v celém systému. To ocení především starší uživatelé jablečných telefonů a tabletů, kteří už nemusí vidět tak dobře jako mladší generace. Jakmile však provedete změnu velikosti písma, tak dojde ke změně opravdu v celém systému, což v některých případech nemusí být ideální. Dobrou zprávou však je, že Apple v iOS 15 přišel s možností, díky které lze změnu písma provést jen v určité aplikaci.

iOS 15: Jak změnit velikost písma jen ve vybrané aplikaci

V případě, že jste si již iOS 15 nainstalovali a stejně jako my jej testujete, tak se zajisté snažíte přijít na veškeré novinky, které jsou nově k dispozici. My vám v tomhle hledání každým dnem pomáháme a v rámci tohoto článku se společně podíváme na to, jak lze změnit velikost písma jen pro určitou aplikaci. Prvně je nutné, abyste si prvek pro změnu velikosti písma přidali do ovládacího centra. Pak už je postup jednoduchý:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu s iOS 15 přešli do Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak níže rozklikněte kolonku Ovládací centrum.

rozklikněte kolonku Dále sjeďte opět o kus níže, až ke kategorii s názvem Další ovládací prvky.

až ke kategorii s názvem V této skupině prvků nalezněte ten s názvem Velikost textu a klepněte u něj na ikonu +.

a klepněte u něj na Tímto se prvek přidá do aktivních prvků, které se zobrazují v ovládacím centru.

Chcete-li změnit pozici prvku, tak jej chytněte za ikonu tří čar napravo a posuňte dle libosti.

tak jej chytněte za napravo a dle libosti. Nyní se přesuňte do aplikace, ve které chcete změnu velikosti písma provést.

Poté na vašem iPhonu otevřete ovládací centrum: iPhone s Face ID: přejeďte prstem z pravého horního rohu obrazovky dolů; iPhone s Touch ID: přejeďte prstem ze spodní hrany obrazovky nahoru.

V ovládacím centru pak klepněte na prvek Velikost textu s ikonou aA.

s Pak ve spodní části obrazovky stiskněte Jen [název aplikace] .

. Nakonec stačí změnu velikosti provést pomocí posuvníku uprostřed obrazovky.

pomocí uprostřed obrazovky. Jakmile budete hotovi, stačí klepnout prstem mimo a opustit ovládací centrum.

Pomocí výše uvedeného způsobu lze tedy v iOS 15 provést změnu velikosti písma v určité aplikaci a nikoliv pouze v celém systému. Pokud byste chtěli provést změnu velikost písma v celém systému, tak je postup stejný jako výše – pouze je ale nutné v rozhraní ovládacího prvku ponechat aktivní možnost Všechny aplikaci. Popřípadě lze velikost písma změnit v Nastavení ->Zobrazení a jas -> Velikost textu.