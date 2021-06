Hra Escape from Tarkov má nový teaser. Hráči se dočkají nové mapy

Byť hra Escape from Tarkov rozhodně není pro každého, platí za velmi oblíbenou. Hráči se teď mohou těšit na novou mapu zvanou Streets of Tarkov, jež hráče vezme do městské zástavby. Pod odstavcem můžete vidět teaser.