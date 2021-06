Remake Prince of Persia: The Sands of Time snad vyjde v příštím roce

Když se šuškalo o chystaném remaku Prince of Persia: The Sands of Time, hráči byli nadšení. Jakmile ale viděli trailer, radost víceméně opadla. Na očekávání nepřidává ani fakt, že hra je neustále odkládána. Remaku Prince se nedočkáme ani v tomto roce. Snad tedy v příštím. Těšíte se na remake populárního herního titulu?