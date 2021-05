Rover Perseverance se pomalu připravuje na odběr hornin

Pokud jde o mise na Marsu, poslední dobou jsme slyšeli převážně o letech helikoptérky Ingenuity. To ale neznamená, že rover Perseverance má dovolenou. Stroj se pomalu ale jistě připravuje na sběr hornin, které by měly být posléze odeslány na Zemi, kde vědci budou zkoumat, zda nerosty obsahují stopy života. Příprava k tomuto úkonu spočívala například v testu jádrového systému na robotické paži roveru. Vše jde pomalu, jelikož vědci nechtějí nic uspěchat.

I’m preparing to collect Martian samples in the search for ancient microbial life. As part of the process, I’ve been testing out the coring system on my robotic arm to make sure it works properly before I drill some of the interesting rocks around me. pic.twitter.com/xPAtRxjNxv

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) May 20, 2021