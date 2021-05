Too Hot To Handle se v příštím měsíci vrátí s druhou řadou

Ačkoli leckdo řekne, že Too Hot To Handle bylo opravdu tupou reality show, její popularita byla obrovská. Šlo v ní v podstatě jen o to, že skupina mladých a pohledných lidí je v luxusním letovisku, a nesmí spolu mít sex. Druhá řada dorazí 23. června s tím, že závěrečné epizody budou k dispozici o týden později. Dáte druhé sérii šanci?