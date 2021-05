Nový Ratchet & Clank: Rift Apart je hotový

Jelikož předchozí díly Ratcheta & Clanka byly velmi povedené, je další díl s názvem Rift Apart velmi očekávaný. Už jsme viděli několik záběrů a hra vypadá parádně. Dobrou zprávou je, že vývojáři hlásí, že je titul hotov. Hra má vycházet 11. června a nemělo by ji nic ohrozit. Ratchet & Clank: Rift Apart vyjde jako exkluzivita pro PS5.