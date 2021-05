Že velcí technologičtí giganti rozmýšlí nad fotoaparátem pod displejem je známá věc. Xiaomi ale v novém patentu posouvá tento nápad ještě o něco dál. Přihláška hovoří o smartphonu, který by měl pouze jeden fotoaparát, jenž by se díky magnetickému modulu mohl ve smartphonu otáčet. Fungoval by tedy jako hlavní i selfie kamera. Jedná se ovšem pochopitelně pouze o patent, který nemusí být nikdy uveden v život. Na každý pád smartphony s fotoaparátem pod displejem by mohly dorazit už letos.