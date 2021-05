Elon Musk navštívil New York Teslou Cybertruck. Porušil tak několik dopravních předpisů

Elon Musk navštívil show Saturday Night Live ve velkém stylu. Do New Yorku totiž zavítal svou Teslou Cybertruck, což můžete vidět ve videích pod tímto odstavcem. Svou návštěvou tímto futuristickým elektromobilem ale porušil několik tamních předpisů. Auta zde musí mít vnější zpětná zrcátka, což Cybetruck nemá. Dále zde nejsou povolena ani velká světla na střechách vozidel. Jestli ale Elonu Muskovi dojde výzva k zaplacení pokuty se dosud neví.

One more video of the Tesla Cybertruck driving through Times Square in Manhattan. pic.twitter.com/CzSTXe1sXl

— 𝐄𝐫𝐢𝐜 𝐑𝐢𝐡𝐥𝐦𝐚𝐧𝐧 (@ericrihlmann) May 8, 2021