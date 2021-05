Pomalu to vypadá, že se dalšího testovacího letu prototypu vesmírné lodi Starship nikdy nedočkáme. Po mnoha odkladech je další test naplánován na dnešek, což posvětila sama Federal Aviation Administration (FAA). Moudřejší ale budeme až večer.

The road closure for today's Starship SN15 launch attempt has been canceled as expected. The closure for Wednesday remains scheduled.https://t.co/6u2msVb0b8 pic.twitter.com/D6fC9iLAcF

— Michael Baylor (@nextspaceflight) May 4, 2021