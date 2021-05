Netflix již začal natáčet druhou sérii seriálu Emily in Paris

V minulém roce na podzim dorazil do portfolia Netflixu seriál Emily in Paris, který se stal velmi oblíbeným. Bylo tedy jasné, že se dočkáme druhé série. Ta se začala natáčet již před pár dny. Druhá série by se měla natáčet přibližně dva měsíce. S trochou štěstí se tal novinky dočkáme opět na podzim. Líbil se vám tento seriál? Informaci o probíhajícícm natáčení přinesla facebooková skupina Netflix CZ + Sk Fans.