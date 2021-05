Společnost Activision ve své finanční zprávě potvrdila, že na letošním dílu Call of Duty pracuje studio Sledgehammer Games. To stojí například za populárním Call of Duty: WW2. Hodně se spekulovalo, že se letos dočkáme příběhu zasazeného do druhé světové války. Nic ale není potvrzeno a některé zdroje tvrdí, že by se hráči letos mohli podívat i do alternativní historie. Nechme se ale překvapit. Nicméně máme se těšit na skvělý zážitek se špičkovou grafikou.