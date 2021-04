Zemřel bezpečnostní expert Dan Kaminsky

Ve věku 42 let odešel Dan Kaminsky. Tento muž, jenž byl skutečným bezpečnostním odborníkem, odhalil zranitelnost DNS nebo rootkitů na hudebních CD společnosti Sony. Kaminsky také spoluzaložil firmu White Ops, jež se později přejmenovala na Human Security. V ní byl také vedoucím výzkumníkem. Mimo to pracoval také pro Cisco, Avaya nebo IOActive. Rovněž vystupoval na konferencích DEF CON a Black Hat. Čest jeho památce.

Folks, I'm so sorry – I can confirm through a first-hand source (not me) @dakami has passed away. No, this news should not have been out on twitter yet, and yes, I am unfortunately certain. I am devastated and will go offline now.

— Gadi Evron (@gadievron) April 24, 2021