S roverem Perseverance přistála na povrchu rudé planety i helikoptérka Ingenuity. Byť už na Marsu nějaký ten pátek je, bylo třeba provést několik testů, aby zde byla jistota, že zařízení let přežilo. První let je naplánovaný už na dnešek, a to konkrétně na 12:15 našeho času. NASA hodlá tento let vysílat živě. Odkaz naleznete pod odstavcem.