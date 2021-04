Fanoušci opět bombardují HBO žádostmi o přetočení poslední série Game of Thrones

Pro téměř každého fanouška seriálu Game of Thrones je palčivým tématem poslední série. Samotný seriál oslavil v posledních dnech 10 let od uvedení první série. HBO se tak rozhodlo toto jubileum oslavit maratonem, a to jak na svých stanicích, tak streamovacích službách. Jelikož se zhlédnutím osmé série opět objevily staré rány, velké množství fanoušků žádá HBO, aby osmou sérii přetočilo. Jste také toho názoru?

Not unless you:

Fix making Daenerys a mass murderer

Fix Jon's parentage not even MATTERING

Fix how Winter came and it was over in two seconds

Fix Cersei's lame, love-swoony death

JAMIE AND BRIENNE, my god, what were you thinking

Oh, and Tyrion should have ridden a dragon

— Colleen Oakes (@ColleenOakes_) April 14, 2021