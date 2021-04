Fanoušci hororů by měli zbystřit. Již 21. května dorazí na Netflix očekávaný film Armáda mrtvých, jenž natočil Jack Snyder. Ten má za sebou již populární filmové počiny jako Úsvit mrtvých (Dawn of the Dead), Muž z oceli (Man of Steel) nebo 300: Bitva u Thermopyl. Ve filmu se podíváme do zombieky zamořeného Las Vegas. Informaci o premiéře přinesla facebooková skupina Netflix CZ + Sk Fans. Dáte filmu šanci?