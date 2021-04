Stáhněte si zdarma tisíce ikon, mockupů a šablon Apple produktů přímo od Applu

Pokud jste profesionální vývojář nebo designér, pak vám zřejmě to, o čem je řeč na následujících řádcích není cizí. Pokud však patříte mezi lidi, kteří si chtějí čas od času něco vyzkoušet vytvořit ve Photoshopu nebo Pixelmatoru a rádi byste vyzkoušeli, jak by například mohl vypadat iOS nebo nový ciferník pro Apple Watch dle vašich představ, pak je tu něco, co vás zajisté nadchne. Přímo na stránkách Applu je totiž možné si stáhnout doslova tisíce různých mockupů, šablon, ikon a dalších zdrojových grafik pocházejících z iOS, macOS, watchOS nebo z jednotlivých aplikací a produktů od Applu. K dispozici jsou soubory PSD, Sketch, XD a dokonce i Keynote kity. Vše si můžete stáhnout zcela zdarma a pro své osobní potřeby si zkoušet dělat prakticky cokoli.

Pokud byste však chtěli své výtvory někde prezentovat nebo používat, pamatujte, že při stažení a „instalaci“ jednotlivých souborů souhlasíte s licenčním ujednáním Applu, které přesně definuje jak a k čemu můžete soubory použít. Pokud se tedy nudíte nebo jste začínající designér a chcete si navrhnout vlastní věci v rámci Apple produktů, nemusíte již stahovat různé placené mockupy a šablony, ale můžete využít pro vlastní potřebu přímo ty od Applu.

Apple Design Resources si můžete stáhnout přímo zde.