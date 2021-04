Rozšiřování Muskova vesmírného internetu pokračuje. Na dnešek je totiž naplánován další start rakety Falcon 9, která v rámci mise Starlink v1-23 vynese další várku satelitů Starlink. První stupeň rakety bude použit již posedmé. Přistát by pak měl na plošině „Of Course I Still Love You“. Odkaz na živý přenos naleznete pod odstavcem.