Hacker našel dosud neodhalený easter egg ve Windows 95

Od vydání Windows 95 uteklo už moře času. I po takové době ale systém ukrývá jistá tajemství. Hackerovi se například podařilo odhalit seznam jmen vývojářů, jenž byl ukryt v emailovém klientovi. Svým husarským kouskem se dotyčný pochlubil na Twitteru. Video můžete nalézt pod odstavcem. Máte zkušenosti s tímto operačním systémem?

It's never too late to find easter eggs. Happened to notice what looks like a never before seen easter egg in Windows 95's / IE4's Internet Mail. You have to open its About window, select one of the files, and type MORTIMER. Names of the program's developers will start scrolling. pic.twitter.com/13ZCdCyBUg

— Albacore (@thebookisclosed) March 26, 2021