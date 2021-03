Tak že by dnes? SpaceX se chystá otestovat SN11

Společnost SpaceX by už pravděpodobně ráda otestovala další prototyp vesmírné lodi Starship. SN11 mohl vyletět už v pátek, start byl ale odložen. Těž se tak mohlo stát zítra, avšak na místo se nestihl dostavit inspektor Federal Aviation Authority (FAA), který by start posvětil. Další možnost má tedy společnost dnes. Nic ovšem není jisté, jelikož předpověď počasí v Boca Chica není nejlepší. Start by se ale mohl odehrát už dnes odpoledne. Pod odstavcem naleznete odkaz na živý přenos.