Filmového zpracování se dočká loňský herní hit Ghost of Tsushima. Natočí jej režisér Johna Wicka

S filmovými a seriálovými adaptacemi herních titulů se v poslední době roztrhl pytel. Sony Pictures a PlayStation Productions oznámili, že se svého filmového zpracování dočká i hit Ghost of Tsushima. Na režisérské křeslo usedne Chad Stahelski, tedy režisér Johna Wicka. Ghost of Tsushima platí za jednu z nejpovedenějších her minulého roku. Prodalo se jí na 6,5 milionů kopií.