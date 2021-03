Ani se nenadějeme a už tu budou s námi nové iPhony. I letos Apple údajně plánuje, po vzoru minulého roku, představit čtyři modely. Níže se můžete podívat na koncept iPhone 13 Pro Max. Dle konceptu by tento stroj mohl být bez portů, přičemž by se nabíjel za pomoci 25W MagSafe. Dále vidíme čtečku otisků prstů v displeji, 6,9″ 120 Hz displej a úložiště až 1 TB. Líbil by se vám takový nový jablečný smartphone?