Popovídali jsme si s tvůrcem MEDDI app o jeho aplikaci pro telemedicínu

Technologie si v posledních letech prošly obrovskou modernizací. Takřka každý z nás má nyní po ruce zařízení, které dokáže nahradit zápisníček, budík, kalkulátor, umožní nám komunikovat s okolním světem a v řádech minut si vyhledávat nejrůznější informace. Řeč je samozřejmě o chytrém telefonu. Zmiňované hranice poté znatelně posouvá poměrně nový český projekt společnosti MEDDI hub, který do našich končin přináší revoluci v oblasti telemedicíny. Přesně proto jsme si popovídali s podnikatelem Jiřím Pecinou, který za tímto nápadem stojí.

Telemedicína je pro spoustu Čechů stále velkou neznámou. Co si pod vaším projektem můžeme vlastně představit a kdo stojí za hlavní myšlenkou celého řešení?

MEDDI je unikátní digitální aplikace pro oblast telemedicíny, která zcela mění komunikaci a fungování vztahu mezi lékaři a pacienty. Umožňuje mezi nimi spojení v zabezpečeném prostředí i mimo ordinaci, díky čemuž je tak možné okamžitě konzultovat jejich zdravotní stav. Naším cílem je nabídnout oběma stranám nástroj, který jejich komunikaci zjednoduší a zefektivní.

Jak to vlastně celé funguje? Co vše aplikace zvládne a jaké jsou její hlavní benefity?

Aplikace přináší možnost konzultovat zdravotní stav na dálku prostřednictvím šifrovaného videohovoru, audiohovoru a chatu. Pacienti také mohou zasílat zdravotní dokumentaci, získávat další odborné názory nebo zkonzultovat předepsaný lék. Skvělou výhodou je, že si v zabezpečeném prostředí můžete shromažďovat zmiňovanou zdravotní dokumentaci a mít tak vše přehledně na jednom místě. Lékařům naopak aplikace umožňuje sledování zdravotního stavu pacienta i mimo ordinaci a značně usnadní jeho péči, aniž by se musel obtěžovat s neustálým vyzváněním telefonu.

Aplikace je už nějakou dobu přístupná i široké veřejnosti. Kolik lidí ji již nyní využívá a není nouze o lékaře, případně s kým jste v tomto směru navázali spolupráci?

Celou aplikaci jsme intenzivně testovali po celý loňský rok a od podzimu se nám podařilo navázat spolupráci již s více než 3 000 lékaři. Největší zastoupení mají samozřejmě praktici, ale nechybí ani lékaři z jiných oborů. Spolupracujeme poté s Masarykovým onkologickým ústavem v Brně, který se ročně stará o 210 tisíc pacientů, s jehož pomocí jsme vyvinuli speciální verzi aplikace určenou pro jejich onkologické pacienty. Spolupráci máme ale navázanou již s desítkami klinik a nemocnic, kdy například mohu uvést Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, IKEM nebo Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí, či připravovaný projekt s ČVUT a Ústřední vojenskou nemocnicí v Praze. Naším cílem je pochopitelně získat všechny lékaře v České republice, na čemž intenzivně pracujeme.

Vývoj takovéto aplikace musel určitě zabrat spoustu času. Jak dlouho trvalo, než došlo ke spuštění veřejné verze, kterou již nyní můžeme najít v App Storu či Google Play?

Na aplikaci pracujeme od roku 2016 se zkušeným týmem. Snažili jsme se najmout opravdu ty nejlepší ve svém oboru, přičemž bych se nebál říct, že se jedná o ty nejlepší v celé republice. Někteří dokonce pracovali například na systému pro novozélandskou policii či jihokorejského giganta Samsung. Nejvíce času jsme věnovali hlavně tomu, aby aplikace fungovala co nejintuitivněji a byla tak použitelná pro každého. Samozřejmě velký důraz jsme také kladli na celé zabezpečení.

Pojďme se přesunout ke zmiňovanému zabezpečení. Není žádným tajemstvím, že zdravotní problémy se řadí mezi nejcitlivější informace vůbec. Jak je na tom aplikace z hlediska bezpečnosti?

Testování trvalo několik let, kdy jsme funkčnost a zabezpečení našeho řešení konzultovali s Národním ústavem pro kybernetickou bezpečnost. Zároveň najímáme etické hackery, abychom se ujistili, že naše aplikace nemá žádnou bezpečnostní mezeru. MEDDI app navíc není umístěna v cloudu, ale na dedikovaných serverech. Veškerá komunikace samozřejmě probíhá skrze koncové šifrování pouze mezi lékařem a pacientem, tudíž není možné, aby do ní vstoupil jakýkoliv prostředník. Na rozdíl od jiných komunikačních nástrojů ani nesbíráme žádná data. Naši vývojáři také vyvinuli vlastní komunikační systém, abychom se nemuseli spoléhat na žádný vnější nástroj jako Skype nebo WhatsApp, kde bezpečnost informací není zajištěna. Řešení navíc disponuje plnohodnotnou verzí pro mobilní telefony i počítače a celý systém komunikace je chráněný defaultně nastaveným šifrováním komunikace na obou koncích.

V dnešní době se také častokrát řeší UI neboli uživatelské prostředí. Jak probíhal proces navržení nejvhodnější řešení, ve kterém se vyznají všechny věkové skupiny, a kdo se podílel na jeho testování

Jak jsem zmínil, vývoj nám zabral čtyři roky. Bylo to sice více, než jsme na počátku předpokládali, ale věděli jsme, že je nesmírně důležité nic neuspěchat. Nechtěli jsme totiž přijít s polovičatým řešením, a proto jsme hodně času a prostředků věnovali dokonalému zabezpečení. Velkým oříškem bylo udělat aplikaci tak jednoduchou, aby ji mohli ovládat lidé i v pozdním věku. Myslím, že se nám to ve finále povedlo, protože naše řešení dokáže ovládat každý, kdo používá například Messenger. Na vývoji aplikace má největší podíl má žena Alena Ingrid. Řídí celý vývoj a stará se o to, aby vše bylo co možná nejintuitivnější. Na finálním testování se pak podílelo sdružení Mladí lékaři, takže jsme veškeré ovládání ladili přímo podle potřeb lékařů a sester. Chtěli jsme jim dát nástroj, který budou chtít používat a jenž jim opravdu pomůže. Naším cílem samozřejmě nebylo nahradit základní péči, ale zlepšit služby pro pacienty a usnadnit práci lékařům.

Jak již bylo zmíněno, aplikace je k dispozici pro Android i iOS. O systému od Applu se častokrát hovoří jakožto o bezpečnější variantě. Setkali jste se v tomto směru s nějakými odlišnostmi na těchto platformách? Kde byl vývoj obtížnější a na jakých telefonech probíhalo testování?

Aplikace pro iOS i Android má identickou architekturu a zabezpečení je tak totožné. Odlišností je ovšem celá řada a vývoj pro iOS bych po dosavadních zkušenostech označil za výrazně jednodušší. Při testech aplikace používáme mobilní telefony od různých výrobců, kdy osobně, hned po iPhonech, preferuji mobily od společnosti Motorola.

U Applu ještě chvíli zůstaneme. Tento gigant se v posledních letech stále více zaměřuje na zdraví svých uživatelů, čemuž přizpůsobuje své funkce, především tedy u Apple Watch. Můžeme v budoucnu očekávat napojení na nativní aplikaci Zdraví? Nebo naopak případné čerpání dat ze zmiňovaných hodinek (EKG, tep, saturace kyslíku v krvi)?

Jakmile budou všechna medicínská data dostupná přes jednu aplikaci, jde snadno sdílet nejen dokumenty, ale i stav pacienta. MEDDI umí sbírat data z periferií, jako jsou glukometry, tlakoměry i další přístroje. Takových existuje řada, ale lékař k nim obvykle přístup z jednoho místa nemá. Proto připravujeme speciální verze aplikace určené pro specifické skupiny pacientů, jako jsou například pacienti s diabetem nebo kardiovaskulárními problémy.

Mobilní aplikace dnes bezesporu hýbou světem. MEDDI app je ale dostupná i skrze prohlížeč. Je mezi těmito verzemi nějaký rozdíl?

Od samotného začátku aplikaci vyvíjíme i pro použití na desktopu, jelikož právě u lékařů převládá práce na klasickém počítači, přičemž mobilní telefony využívají spíše v terénu či na případné videohovory s pacienty. Z důvodu zabezpečení jsou omezeny prohlížeče, ve kterých MEDDI aplikace fungují (pozn. red.: jedná se Chrome, Firefox, Safari, Opera). Pacientům ale přesto doporučujeme využívat především mobilní aplikaci z důvodu notifikací.

Jak je to poté z hlediska ceny? Aplikace je totiž v základním režimu zdarma, jaké benefity s sebou přináší placená verze?

Řešení MEDDI je dostupné pro všechny lékaře i pacienty. Základní možnost spojení pacienta s lékařem byla, je a bude vždy zdarma, samozřejmě, že ne tak komfortní jako verze placená. Pokud si pacienti budou chtít různě rozšířit základní služby, je to možné, avšak tato část služeb bude již zpoplatněna. Nabídne jim například možnost spojení s lékařem do dvou hodin, sdílení fotografií, dokumentace a možnost kompletní elektronizace celé zdravotní dokumentace. Pro lékaře ale zůstane MEDDI zcela zdarma.

Zajímavé také rozhodně je, že jste schopní celé řešení individuálně přizpůsobit například pro potřeby firem i zdravotních organizací. Jsou tyto úpravy pro váš tým složité, případně je o tuto možnost zájem?

Jelikož veškeré technologie vlastníme a sami jsme je vyvíjeli s důrazem na maximální flexibilitu v budoucnu, tak s tímto nemáme sebemenší problém. Rozhraní je univerzální, takže aplikaci je možné modifikovat jak do firemních barev, tak podle požadovaných postupů konkrétních nemocnic či sítí poliklinik. Velké společnosti si uvědomují, jak je důležité postarat se o svoje zaměstnance, šetřit časový fond zaměstnanců a v neposlední řadě je chránit. Zaměstnanci jsou z našeho řešení nadšeni, takže zájem o tuto službu je pro nás nyní největším zdrojem revenue. Velmi rychle se k telemedicíně postavila čelem společnost Veolia, jejíž zaměstnanci mají od září 2020 přístup k takto upravené aplikaci. Značný zájem je i ze strany zdravotnických zařízení.

Vývoj stále modernějších technologií znatelně urychluje proces globalizace. Chystáte se vaši aplikaci posunout i za hranice České republiky? Případně kam?

V současné době chystáme uvedení aplikace na Slovensku a v Maďarsku, připravujeme se ale také na vstup například do Řecka či Srbska. V plánu jsou ale i velké trhy, jakými jsou USA nebo například latinská Amerika. Nepracujeme ale pouze na geografickém rozšíření, ale také na integraci dalších technologií a funkcí.

Na závěr bychom se vás velice rádi zeptali, jaké ambice s MEDDI app máte. Kde byste ji rád viděl například za 5 let?

Naším cílem je udělat z MEDDI aplikaci, která se bude využívat globálně a usnadní život lékařů i pacientů na celém světě s ambicí nahradit v průměru 25 % vyšetření v ordinaci online konzultací, což povede k lepší dostupnosti zdravotní péče pro všechny.