Je to již několik měsíců, co Apple oznámil, že u menších vývojářů, kteří mají roční tržby do jednoho milionu dolarů, si sníží provizi na 15 %. U těch ostatních to bude i nadále klasických 30 %. Tento krok Applu se setkal s velkým uznáním. Nyní s tím samým postupem přichází i Google, který menším vývojářům uleví za stejných podmínek. Tento krok naopak opět nevítají ti největší, což se ale dalo čekat.