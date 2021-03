Home Office: Jak efektivně pracovat z domova

Home Office se stal pracovním fenoménem posledních dvanácti měsíců a jak se zdá, ještě nějakou chvíli jím (bohužel nebo bohudík) zůstane. Pokud pracujete z domova i vy, ale stále tápete nad tím, zda jste při této činnosti efektivní, zkusíme vám v následujících řádcích udělat v zásadách práce na Home Office jasno.

Home Office

Opravdová kancelář

Pokud to jen trochu jde, vyhraďte si doma prostor, který bude sloužit pouze k práci. Ideálně by mělo jít o samostatnou místnost, skvěle poslouží ale také koutek v obývacím pokoji, jídelně, kuchyni, případně v ložnici (ložnice by nicméně měla být tím nejzazším řešením – pro zdravý spánek je totiž důležité, abyste se v ložnici zdržovali výhradně za účelem spánku nebo “postelových” aktivit). Svůj pracovní stůl udržujte pokud možno čistý a upravený, po ruce byste měli mít vše, co ke své práci potřebujete – desky, šanony, papíry, knihy, psací potřeby, případně tiskárnu a další zařízení. Vaším cílem by mělo být vytvoření provizorní kanceláře, jejíž prostředí vás bude motivovat k práci, a která bude postrádat jakékoliv prvky, které by vás mohly rozptylovat a odvádět od soustředění. Nepodceňujte důležitost výběru správné židle, která poskytne vašim zádům při práci co nejlepší podporu i pohodlí. Pokud vám vyhovuje střídání práce vsedě a vestoje, můžete zvážit použití stolu s přizpůsobitelnou výškou. Další a méně nákladnou alternativou pro práci ve stoje může být pořízení nejrůznějších stojanů na notebook.

Intervalová práce

Určitě jste si již všimli, že se na práci dokážete soustředit jen po určitou dobu. Tohoto faktu lze využít pro opravdovou efektivitu a produktivitu práce – můžete si stanovit určitý interval (řadě lidí vyhovuje pětadvacet minut), po který se budete věnovat výhradně práci (bez současného sledování videí na YouTube, seriálů na Netflixu, kontrolování sociálních sítí nebo odepisování přátelům na telefonu). Tyto intervaly se mohou střídat s přestávkami o délce pět až deset minut, v jejichž průběhu se můžete věnovat odpočinku, zábavě, komunikaci s blízkými nebo třeba domácím pracem. Po určitém počtu pětadvacetiminutových “pracovních bloků” by měla následovat delší přestávka. Abyste při práci nemuseli hypnotizovat hodiny, existuje řada nástrojů, které tyto intervaly změří za vás. Mně osobně se nejvíce osvědčila aplikace BeFocused. Ta je v App Storu ke stažení zcela zdarma a umožňuje vám nejenom nastavení zmíněných intervalů, ale můžete si v ní stanovit i jednotlivé úkoly, které si po jejich splnění odškrtnete.

Přestávky jsou opravdu stejně důležité, jako čas, který musíte věnovat práci. Zkuste se v pracovní době věnovat výhradně jenom práci, a o přestávkách naopak zcela vypnout a pokud možno na práci ani nemyslet. Nezapomínejte na dostatek pobytu na čerstvém vzduchu ani na pohyb – mně osobně se osvědčilo nastavit si na Apple Watch upozornění na každou celou hodinu. Pokaždé, když vás hodinky upozorní, můžete vstát, projít se, protáhnout, nebo si třeba na sedm minut zacvičit.

Nenechte se rozptylovat

Pro někoho je snadné zkrátka si zakázat Facebook, Instagram, Twitter, zpravodajské weby a další stránky, které by ho mohly zdržovat nebo odvádět od práce. Většina smrtelníků má ale zkrátka přirozený sklon k prokrastinaci a při práci nad sebou potřebují “policajta” v podobě nejrůznějších softwarových pomocníků. Skvěle vám poslouží bezplatný, variabilní a efektivní nástroj Čas u obrazovky, který je součástí všech novějších verzí operačního systému macOS. Pokud si nejste jisti, jak přesně s Časem u obrazovky zacházet, určitě si pročtěte naše články, ve kterých se tomuto tématu věnujeme. Pro dočasnou blokaci stránek, které by vás mohly rozptylovat, slouží i řada jiných nástrojů – jedná se například o aplikaci SelfControl, Cold Turkey nebo třeba Focus Me.

Uvolněte se

Současná situace je bez diskuze poměrně stresující. Řada z nás má obavy o svou budoucnost, ať už z hlediska zdraví, nebo práce a výdělku. Stres není zrovna nejlepší věc – může mít negativní vliv na vaši tělesnou váhu, imunitu, výkonnost i celkovou náladu. Současná společnost je obecně hodně uspěchaná a řada z nás zkrátka neumí správně odpočívat. Zkuste dát šanci nejrůznějším aplikacím, které vám pomohou s relaxací, odbouráním stresu, a tím pádem také se zlepšením nálady, spánku i produktivity. Za nejlepší nástroje pro tyto účely považuji aplikace Headspace a Calm, jedná se ale o placené nástroje (respektive o nástroje na bázi předplatného). Ideální bezplatnou variantu představuje Insight Timer. Relaxace a meditace se nebojte – nemusíte mít strach, že po pěti minutách hlubokého dýchání a soustředění na přítomný okamžik se z vás stane buddhistický mnich. Principy meditace a mindfulness do své denní rutiny zařazuje i řada významných osobností technologického průmyslu. Můžete začít s pětiminutovým dechovým cvičením a postupně se propracovat dále – časem zaručeně poznáte, jak moc umí relaxace pozitivně ovlivnit kvalitu vašeho života.

Redakce serveru LsA všem svým čtenářům přeje, aby aktuální nelehkou situaci ustáli s chladnou hlavou, klidem a pevným zdravím. Podobně jako vy i my věříme, že se vše v dohledné době uklidní. My budeme celou dobu dělat maximum pro to, abychom vám mohli neustále přinášet dostatečný přísun užitečných i zábavných článků.

