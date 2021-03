Adventuru Subnautica: Below Zero si zahrajeme již v polovině května

Studio Unknown Worlds Entertainment má pro nás další díl své adventury Subnautica. Hra s podtitulem Below Zero bude k mání již 14. května a PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a Nintendo Switch. Pod odstavcem můžete nalézt trailer. Dáte této hře šanci?