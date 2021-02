Příslušenství pro Apple produkty, které si můžete vytisknout doma na 3D tiskárně

Kdybych vám před několika lety řekl, že v blízké budoucnosti nebudeme tisknout pouze ve formě 2D na obyčejné papíry, ale že se objeví precizní 3D tiskárny, které se navíc stanou během chvíle dostupné prakticky pro každého, tak byste mi nejspíše nevěřili. Tohle se ale doopravdy stalo a v současné době si malou 3D tiskárnu můžete pořídit za něco málo přes pět tisíc korun. Jestliže již 3D tiskárnu vlastníte, popřípadě pokud nad koupí váháte, tak se vám zajisté bude hodit tento článek. V tom se podíváme na 5 zajímavých příslušenství pro Apple produkty, které si můžete vytisknout jednoduše a doma na 3D tiskárně.

Stojan MagSafe pro iPhone

Apple společně s nejnovějšími iPhony 12 přišel s novou formou bezdrátového nabíjení, která se nazývá MagSafe. Na zadní straně iPhonů 12 se nachází kruh z magnetů, které se dokáží magneticky spojit právě s MagSafe nabíječkou, anebo třeba s příslušenstvím v podobě držáků. Pokud jste někdy přemýšleli nad tím, že by se vám hodil stojan na iPhone, který by v něm držel právě pomocí MagSafe, tak pro vás mám skvělý tip. Pomocí 3D tiskárny si jeden takový stojan můžete vytvořit – stačí do něj poté vložit samotný MagSafe kabel a je hotovo. Tento stojan využijete mimo jiné například také na videohovory.

Model stojanu MagSafe pro iPhone stáhnete zde

Stojan pro nabíjení Apple Watch, iPhone a iPad

Pokud patříte mezi naše pravidelné čtenáře, tak s největší pravděpodobností vlastníte více jablečných produktů než jen jeden. Jestliže konkrétně vlastníte iPhone, iPad a Apple Watch, a navíc k tomu ještě disponujete 3D tiskárnou, tak se vám bude hodit tento speciální stojánek, který sjednotí nabíjecí proces Apple Watch, iPhonu a iPadu. Celý stojan se skládá ze dvou částí, berte to tedy v potaz.

Model stojanu pro sjednocení nabíjení stáhnete zde

Stojan pro Apple Watch

Hledáte obyčejný stojánek, na který byste mohli umístit své Apple Watch, například přes noc? I takovým jedincům v rámci tohoto článku vyhovíme. Pod tímto odstavcem najdete odkaz ke stažení jednoduchého stojanu pro jablečné hodinky, který je udrží v horizontální pozici. To se hodí v případě, kdy si od nich chcete odpočinout, popřípadě si stojan můžete umístit vedle postele na noční stolek a využít jej pro zobrazení času. Stačí, abyste do stojánku umístili nabíječku pro Apple Watch, kterou píchněte do zásuvky, a je hotovo.

Model stojanu pro Apple Watch stáhnete zde

Držák pro Apple TV

Pořídili jste si Apple TV, ale nemáte ji okolo televize kam umístit? Máte veškeré poličky plné, jelikož v nich máte například umístěné konzole? Nechcete, aby šly zbytečně vidět další kabely, které jsou k funkčnosti Apple TV potřebné? Pokud jste si alespoň na jednu z těchto otázek odpověděli kladně, tak zbystřete. Hodit by se vám mohl tento speciální držák pro Apple TV, který můžete jednoduše připevnit k existujícím závitům, které jsou na televizi určené například pro uchycení držáku na zeď, popřípadě k jakýmkoliv jiným otvorům. Autor modelu myslel samozřejmě i na kabely, nechybí pro ně tedy otvory.

Model držáku pro Apple TV stáhnete zde

Modulární kloubový držák pro iPhone

Pokud jste někdy potřebovali vyfotit pěknou selfie fotografii, tak jste si buď museli složitě lámat ruku, anebo jste museli využít nějaký předmět, na který jste váš iPhone umístili. Přesně pro tyto a nespočet dalších případů si můžete pomocí 3D tiskárny vytvořit speciální modulární kloubový držák, který lze položit přímo na stůl, anebo jej lze přichytit za hranu stolu. Mimo to lze tento držák využít také pro natáčení videí z neobyčejných úhlů, popřípadě pro sledování filmů či videohovory.

Model modulárního kloubového držáku pro iPhone stáhnete zde