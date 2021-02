Před několika měsíci nám Apple ukázal nová náhlavní sluchátka AirPods Max, čímž společnost obohatila seznam svých sluchátek s logem nakousnutého jablka. Ten by se měl rozrůst i o třetí generaci AirPods a druhou generaci AirPods Pro. Právě druhá jmenovaná by mohla být velice zajímavá. Podíváme-li se na koncept, tak můžeme vidět displej na krabičce a přítomnost Siri, což by mohlo být rozhodně zajímavé. Prim samozřejmě hraje zvuk, o kterém se ale nic nedovídáme. Líbila by se vám taková sluchátka?

Fotogalerie AirPods Pro 2 - 1 AirPods Pro 2 - 2 AirPods Pro 2 - 3 AirPods Pro 2 - 4 +2 Fotek AirPods Pro 2 - 5 Vstoupit do galerie