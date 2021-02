Budoucí tanky by mohly mít solární panely

Globální oteplování je velké téma a někteří představitelé cítí, že by se šetrněji k Zemi měla chovat i armáda. Za tímto názorem stojí generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Přišel tedy s návrhem, že by tanky mohly být v budoucnu vybaveny solárními panely. Dle jeho slov si v NATO uvědomují, že stíhačky, tanky a námořní lodě uvolňují značné množství skleníkových plynů. Je proto nutné zkoumat možné alternativy. Zároveň by odpadl problém s dodávkou paliva. Dovede si představit tank se solárním panelem?