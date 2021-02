Facebook na počátku tohoto týdne přislíbil, že podnikne další kroky proti šíření bludů okolo vakcín. Dále míní společnost zlepšit šíření fakt a informací o tom, kdo by si měl dát na očkování pozor. Jedním z „terčů“ budou například skupiny, v nichž uživatelé obdobné dezinformace sdílí. Facebook o záměru potlačovat dezinformace deklaruje už od samého vypuknutí pandemie. Organizace ale míní, že by mohl dělat více. Občas to totiž ze strany největší sociální sítě skončilo jen u slibů.