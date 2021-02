Macy s macOS Big Sur mají problémy s externími monitory

Rádi byste se svým Macem s operačním systémem macOS Big Sur 11.1 či 11.2 používali externí monitor, ale potýkáte se s problémy ve formě nemožnosti připojení, nemožnosti využít jeho maximální rozlišení či sekání obsahu na nich? Pak pro vás máme svým způsobem dobrou zprávu. Přesně na tyto problémy si totiž v posledních dnech a týdnech stěžuje na internetu relativně dost jablíčkářů, z čehož jasně vyplývá, že je chyba na straně Applu. Jelikož je však evidentně softwarová, s opravou naštěstí příliš velký problém nebude.

Zajímavé je, že se problém u mnohých jablíčkářů projevuje jak v případě připojení externího monitoru přes DisplayPort, tak i přes HDMI. Další zajímavostí je pak to, že se dotýká i displejů oficiálně prodávaných Applem – tedy konkrétně řady LG UltraFine, u kterých se obecně očekává, že jsou pro testování nových verzí OS Applem využívány a tudíž by neměly na podobné softwarové přešlapy trpět. Nic takového se ale bohužel nekoná.

Přestože zatím Apple nevydal k problému žádné oficiální stanovisko, podle zpráv z diskuzních fór o problému již zcela určitě ví, jelikož se na něj s ním někteří jablíčkáři již obrátili a on je požádal o zapůjčení jejich strojů. Takřka stoprocentně se tak dá říci, že ji na opravě chyby pracuje a velmi pravděpodobně jí implementuje buď do chystaného macOS Big Sur 11.3, který začal v úterý v noci testovat, nebo do některého z minoritních patchů, který by mohl vypustit ještě před verzí 11.3. Jelikož však na opravy podobných chyb ve svých OS v poslední době přespříliš nespěchal, jako pravděpodobnější se nyní jeví první varianta – tedy vydání záplaty v macOS 11.3.