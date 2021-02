Instagram nově umožní obnovit smazané fotografie

Instagram přichází s velmi zajímavou a jistě užitečnou novinkou. Jakmile uživatel smaže fotku, neznamená to, že jí je definitivně konec. Fotografie se nově pouze přesune do koše, kde zůstane následujících 30 dní, pokud tedy koš nepromažete. Ještě zajímavější je motivace Instagramu k tomuto kroku. Jde o ochranu proti hackerům, neboť společnost řekla, že jakmile je účet napaden, první to „odnesou“ fotografie na profilu. Koš půjde obnovit a vysypat pouze po ověření identity uživatele za pomoci zprávy nebo e-mailu.