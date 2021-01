Apple vydal iPadOS 14.4. Co je nového?

Pokud jste majiteli iPadu kompatibilního se systémem iPadOS, můžete si do něj nyní stáhnout další jeho veřejnou verzi – konkrétně iPadOS 14.4. Ten na jablečné tablety přináší řadu užitečných vychytávek i oprav nepříjemných chyb, kvůli čemuž je jeho instalace doporučena všem uživatelům a to v co možná nejkratším časovém úseku. Pokud se však do stahování pustíte hned teď, počítejte s tím, že stahovací rychlost nebude kvůli vytíženosti serverů Applu nikterak závratná. Postupem času se však dostane na standardní hodnoty, které umožní stažení updatu poměrně rychle.

Kompletní seznam novinek a vylepšení z iPadOS 14.4

iPadOS 14.4 obsahuje následující vylepšení pro váš iPad:

Rozpoznávání menších QR kódů v aplikaci Fotoaparát

Možnost klasifikovat typ Bluetooth zařízení v Nastavení, aby bylo možné správně identifikovat sluchátka pro zvuková oznámení

Toto vydání také opravuje následující problémy:

Při psaní na klávesnici mohlo docházet k prodlevám nebo se nezobrazovaly návrhy

V aplikaci Zprávy se mohla zobrazovat chybná jazyková verze klávesnice

Informace o prvcích zabezpečení obsažených v aktualizacích softwaru Apple najdete na této webové stránce: https://support.apple.com/kb/HT201222