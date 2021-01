Horor The Medium láká na zajímavý příběh propletený ve dvou paralelních světech, povedenou grafiku a samozřejmě děsivou atmosféru. Dle trailerů má hra vše, co bychom od dobré hororové pecky mohli očekávat. Hra má nový trailer, který vypadá opět parádně. Zároveň byly zveřejněny hardwarové požadavky pro PC hráče a je nutné říct, že na maximální detaily to chce pořádné železo. Trailer i požadavky naleznete pod odstavcem. The Medium vychází 28. ledna na PC a Xbox Series S/X.