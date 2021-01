MIT přišlo s konceptem hybridního letounu

Tlak na ekologii je momentálně k vidění v mnoha odvětvích. Inženýři z MIT zapracovali na velmi zajímavém konceptu hybridního elektrického letadla. Cíl je jasný – snížení emisí oxidů dusíku, přičemž v tomto případě by to mohlo být až o 95 %. Odborníci z oboru tvrdí, že se jedná o obrovskou výzvu, která avšak není neuskutečnitelná. Letoun by měl mít konvenční palivovou turbínu umístěnou v nákladovém prostoru, která by ovšem poháněla generátor produkující elektřinu pro vrtule umístěné na křídlech. Pokud něco takového bude uskutečnitelné, tak spíše až časem, jelikož momentálně baterie pro letadla nejsou.